Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 990 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии, один собственник, ПТС оригинал, кузов весь в заводской краске. КПП простой автомат не вариатор как на 2-литровых двигателях! Сервисное обслуживание у официального дилера с момента покупки по сегодняшний день (сервисная книга в наличии). Длинная база. Торг минимальный у авто. Возможна продажа в кредит без КАСКО.
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