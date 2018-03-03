Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 990 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, один собственник, ПТС оригинал, кузов весь в заводской краске. КПП простой автомат не вариатор как на 2-литровых двигателях! Сервисное обслуживание у официального дилера с момента покупки по сегодняшний день (сервисная книга в наличии). Длинная база. Торг минимальный у авто. Возможна продажа в кредит без КАСКО.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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