Toyota RAV4 Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 125 тыс. км Цена: 990 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, один собственник, ПТС оригинал, кузов весь в заводской краске. КПП простой автомат не вариатор как на 2-литровых двигателях! Сервисное обслуживание у официального дилера с момента покупки по сегодняшний день (сервисная книга в наличии). Длинная база. Торг минимальный у авто. Возможна продажа в кредит без КАСКО.