Toyota RAV4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 99 тыс. км
Цена: 725 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Один хозяин. ПТС- оригинал. Гарантийное и сервисное обслуживание у дилера, отметки в сервисной книге. Пробег 100% настоящий. Последнее время автомобиль стоял за ненадобностью. Новая резина. Максимальная комплектация, без ключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, круиз- контроль и т. д. Стекла родные, лобовое целое.
Красивый зеркальный госномер в подарок. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.