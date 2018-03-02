Toyota RAV4 Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 63 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 99 тыс. км Цена: 725 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Один хозяин. ПТС- оригинал. Гарантийное и сервисное обслуживание у дилера, отметки в сервисной книге. Пробег 100% настоящий. Последнее время автомобиль стоял за ненадобностью. Новая резина. Максимальная комплектация, без ключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, круиз- контроль и т. д. Стекла родные, лобовое целое.

Красивый зеркальный госномер в подарок. Торг.