Toyota RAV4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 99 тыс. км

Цена: 725 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Один хозяин. ПТС- оригинал. Гарантийное и сервисное обслуживание у дилера, отметки в сервисной книге. Пробег 100% настоящий. Последнее время автомобиль стоял за ненадобностью. Новая резина. Максимальная комплектация, без ключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, круиз- контроль и т. д. Стекла родные, лобовое целое.
Красивый зеркальный госномер в подарок. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota RAV4

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 56 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1370 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 78,457 тыс. км.
Волгоградская область, Аксай

1200 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 68,073 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1130 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota RAV4

Mitsubishi ASX

Подержанная, пробег 123 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

580 тыс. руб.

Lexus RX

Подержанная, пробег 89 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

890 тыс. руб.

Honda CR-V

Подержанная, пробег 148 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

810 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале