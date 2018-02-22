Toyota RAV4 Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 97 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2013 Пробег: 60 тыс. км Цена: 1285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол

Описание

Цвет белый перламутр Комплектация- комфорт+. Дополнительные опции- установлены рейлинги, пороги- площадки до 200 кг нагрузкой, защита картера, нержавеющие накладки на пороги, чехлы экокожа, тонировка, сигнализация с дистанционным автозапуском двигателя и обратной связью, регистратор Птс в наличии Хозяин один Сборка- Япония Торг