Toyota RAV4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2013

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 1285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет:

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Описание

Цвет белый перламутр Комплектация- комфорт+. Дополнительные опции- установлены рейлинги, пороги- площадки до 200 кг нагрузкой, защита картера, нержавеющие накладки на пороги, чехлы экокожа, тонировка, сигнализация с дистанционным автозапуском двигателя и обратной связью, регистратор Птс в наличии Хозяин один Сборка- Япония Торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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