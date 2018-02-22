Toyota RAV4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2013
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 1285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет:
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Описание
Цвет белый перламутр Комплектация- комфорт+. Дополнительные опции- установлены рейлинги, пороги- площадки до 200 кг нагрузкой, защита картера, нержавеющие накладки на пороги, чехлы экокожа, тонировка, сигнализация с дистанционным автозапуском двигателя и обратной связью, регистратор Птс в наличии Хозяин один Сборка- Япония Торг
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