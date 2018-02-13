Toyota RAV4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
2.0 (152 л.с), АКПП, 4WD, климат, полный элетропакет, борт комп, складывающиеся электрозеркала, кожаный мультируль, подогрев сидений, салон ткань, ассистент спуска с горы, ксенон, омыватели фар, туманки, стальная защита картера, диски литьё оригинал R17, резина Toyo.
Машина выпуск 2007 г, куплена в феврале 2008 г новой в Краснодаре. 3 ключа. В ДТП не участвовала. Вложений не требует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.