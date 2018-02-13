Toyota RAV4 Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 58 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 135 тыс. км Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

2.0 (152 л.с), АКПП, 4WD, климат, полный элетропакет, борт комп, складывающиеся электрозеркала, кожаный мультируль, подогрев сидений, салон ткань, ассистент спуска с горы, ксенон, омыватели фар, туманки, стальная защита картера, диски литьё оригинал R17, резина Toyo.

Машина выпуск 2007 г, куплена в феврале 2008 г новой в Краснодаре. 3 ключа. В ДТП не участвовала. Вложений не требует.