Toyota RAV4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

2.0 (152 л.с), АКПП, 4WD, климат, полный элетропакет, борт комп, складывающиеся электрозеркала, кожаный мультируль, подогрев сидений, салон ткань, ассистент спуска с горы, ксенон, омыватели фар, туманки, стальная защита картера, диски литьё оригинал R17, резина Toyo.
Машина выпуск 2007 г, куплена в феврале 2008 г новой в Краснодаре. 3 ключа. В ДТП не участвовала. Вложений не требует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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