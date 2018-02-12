Toyota RAV4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 169 тыс. км
Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Дилерский авто, куплен в автосалоне в Краснодаре, ПТС - оригинал, в ДТП не участвовал, пробег родной не скрученный в отличном состоянии без каких- либо проблем, всё работает, всё горит, ходовая в идеале. Двигатель, АКПП без нареканий, потёков и всяких там разных вибраций и шумов. Вложений никаких не требует, полностью обслужен. Продажа от собственника.
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