Toyota RAV4 Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 59 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 169 тыс. км Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Дилерский авто, куплен в автосалоне в Краснодаре, ПТС - оригинал, в ДТП не участвовал, пробег родной не скрученный в отличном состоянии без каких- либо проблем, всё работает, всё горит, ходовая в идеале. Двигатель, АКПП без нареканий, потёков и всяких там разных вибраций и шумов. Вложений никаких не требует, полностью обслужен. Продажа от собственника.