Toyota RAV4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 221,85 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю RAV4 трехдверный. Кожаный салон, АКПП, резина Bridgestone A/T, полный привод, левый руль. Машина в хорошем состоянии. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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