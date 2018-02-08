Toyota RAV4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 221,85 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю RAV4 трехдверный. Кожаный салон, АКПП, резина Bridgestone A/T, полный привод, левый руль. Машина в хорошем состоянии. Обмен не интересует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.