Toyota RAV4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 139,6 тыс. км

Цена: 749 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

отличное техническое состояние, в ДТП не участвовала, все жидкости фильтра поменяны, царапины на бамперах, +зимняя резина, разумный торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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