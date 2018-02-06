Toyota RAV4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 139,6 тыс. км
Цена: 749 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
отличное техническое состояние, в ДТП не участвовала, все жидкости фильтра поменяны, царапины на бамперах, +зимняя резина, разумный торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.