Toyota RAV4 Дата публикации: 3.02.18 Просмотров объявления: 48

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 199,993 тыс. км Цена: 535 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Черный Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7(863) 309-11-73

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.