Toyota RAV4 Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 335 тыс. км Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся очень хороший экземпляр. В данное время главный враг РАВов первого поколения это коррозия, но данный автомобиль был ввезен из арабских стран и курсировал исключительно в нашем регионе, так что ржавчины нигде нет, ничего не переваривалось и не колхозилось. По кузову есть незначительные косметические недостатки. По технике всё без замечаний, грамотно и качественно обслуживалась. Хорошая комплектация, в машине работает всё, никаких вибраций, гулов, стуков и прочего шлака не присутствует. Вложений не требует. На хорошей зимней резине. Летняя в комплекте. ПТС оригинальный. Подробные фото по запросу. Торг только после осмотра. На обмен дороже.