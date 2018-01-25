Toyota RAV4
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 335 тыс. км
Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаётся очень хороший экземпляр. В данное время главный враг РАВов первого поколения это коррозия, но данный автомобиль был ввезен из арабских стран и курсировал исключительно в нашем регионе, так что ржавчины нигде нет, ничего не переваривалось и не колхозилось. По кузову есть незначительные косметические недостатки. По технике всё без замечаний, грамотно и качественно обслуживалась. Хорошая комплектация, в машине работает всё, никаких вибраций, гулов, стуков и прочего шлака не присутствует. Вложений не требует. На хорошей зимней резине. Летняя в комплекте. ПТС оригинальный. Подробные фото по запросу. Торг только после осмотра. На обмен дороже.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.