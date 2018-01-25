Toyota RAV4

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 335 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся очень хороший экземпляр. В данное время главный враг РАВов первого поколения это коррозия, но данный автомобиль был ввезен из арабских стран и курсировал исключительно в нашем регионе, так что ржавчины нигде нет, ничего не переваривалось и не колхозилось. По кузову есть незначительные косметические недостатки. По технике всё без замечаний, грамотно и качественно обслуживалась. Хорошая комплектация, в машине работает всё, никаких вибраций, гулов, стуков и прочего шлака не присутствует. Вложений не требует. На хорошей зимней резине. Летняя в комплекте. ПТС оригинальный. Подробные фото по запросу. Торг только после осмотра. На обмен дороже.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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