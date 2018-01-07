Toyota RAV4 Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 250 тыс. км Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Илья Телефон:

Описание

Те кто хочет купить семнадцатилетний автомобиль в состояние нового или за бесценок, можете дальше не читать и не звонить.

Для реалистов и понимающих: для своих лет машина в хорошем, ухоженном состояние. Очень надежная и приятная машина. Двигатель, коробка, раздатка, дифференциал работают отлично. Сохранил все последние за 2 года чеки и заказ наряды по ремонтам. 20000 т. км назад поменял цепь со всеми роликами и натяжителями + помпа (все поставил оригинал). Вырезал катализаторы (машина реально поехала). Все остальные мелочи, которые я делал, расскажу интересующимся, т. к. описывать много. Коробка, раздатка, дифференциал не подтекают и не сопливят. Масло в двигатель на 10000 км пробега доливаю 0,5 литра (это норма для этого двигателя). 2 комплекта резины: зима шип новые (только поставил), лето износа 60%. Кондиционер работает, люк работает и не течет, вся электрика исправна, установлена камера заднего вида и сигналка. Машина в 2008 г из Германии пригнана, в России я второй хозяин, все время была на Югах, поэтому ржавчины нет вообще. Красились: бампера, переднее левое крыло, угол капота (остальной весь метал родной) и пластиковые молдинги на арках колес. Лобовик менял (камни), все остальные стекла завод. По кузову есть мелкие жизненные отметины. По салону весь пластик целый, все функционирует. Задние сиденья в достойном состояние, передние уже "устали".

В общем звоните, приезжайте, все с удовольствием покажу и расскажу, т. к. знаю машину как свои пять пальцев. Торг присутствует, но разумный.