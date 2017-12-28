Toyota RAV4

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 290 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Продаю отличный автомобиль. Кузов не ржавый, без ДТП. Двигатель работает отлично. Коробка после капитального ремонта, работает как новая. Ходовая мягкая, ничего не стучит. Сигнализация с обратной связью, хорошая резина, кондиционер, круиз контроль, салон трансформер. Вся электрика работает без проблем. Остальные вопросы по телефону. Возможен обмен в любую сторону

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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