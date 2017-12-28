Toyota RAV4 Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 290 тыс. км Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Продаю отличный автомобиль. Кузов не ржавый, без ДТП. Двигатель работает отлично. Коробка после капитального ремонта, работает как новая. Ходовая мягкая, ничего не стучит. Сигнализация с обратной связью, хорошая резина, кондиционер, круиз контроль, салон трансформер. Вся электрика работает без проблем. Остальные вопросы по телефону. Возможен обмен в любую сторону