Toyota RAV4
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 290 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Телефон:
Описание
Продаю отличный автомобиль. Кузов не ржавый, без ДТП. Двигатель работает отлично. Коробка после капитального ремонта, работает как новая. Ходовая мягкая, ничего не стучит. Сигнализация с обратной связью, хорошая резина, кондиционер, круиз контроль, салон трансформер. Вся электрика работает без проблем. Остальные вопросы по телефону. Возможен обмен в любую сторону
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