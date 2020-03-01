Toyota Raum Дата публикации: 1.03.20 Просмотров объявления: 89

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 200 тыс. км Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: две плоскости Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Продаю машину. В собственности с 2012 года. 2 хозяин в Краснодарском крае. Машина на ходу , очень вместительная. ТО выполняю регулярно. Ездила жена. Проблем машина не создавала. Все подробности расскажу, покажу.