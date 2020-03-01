Toyota Raum

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: две плоскости

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Продаю машину. В собственности с 2012 года. 2 хозяин в Краснодарском крае. Машина на ходу , очень вместительная. ТО выполняю регулярно. Ездила жена. Проблем машина не создавала. Все подробности расскажу, покажу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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