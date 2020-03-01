Toyota Raum
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: две плоскости
Электростеклоподъёмники: передние и задние
Описание
Продаю машину. В собственности с 2012 года. 2 хозяин в Краснодарском крае. Машина на ходу , очень вместительная. ТО выполняю регулярно. Ездила жена. Проблем машина не создавала. Все подробности расскажу, покажу.
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