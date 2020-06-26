Toyota Prius
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2019
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 2400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Тимашевск, Краснодарский край
Имя: Жданов Владимир Павлович
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
ЛЕВЫЙ РУЛЬ . Редкая , дорогая комплектация LIMITED / выпущена ограниченной партией . Кузов - ZVW51L-AHXHBA . Солон кожа темно серая со свело серым сочетанием . Сильно отличается - опциями и силовой установкой. Год выпуска в ПТС 2019 . Цвет темно серый мета лик. Колеса заводские R-17 . Стоит на учете в ГИБДД , я первый собственник . Нет ни каких ограничений . Долго писать . Покупателю могу отправить полную характеристику и опись комплектации на вашу электронную почту, показать видео сессию по WhatsApp .
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