Toyota Prius Дата публикации: 26.06.20 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2019 Пробег: 32 тыс. км Цена: 2400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Тимашевск, Краснодарский край Имя: Жданов Владимир Павлович Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

ЛЕВЫЙ РУЛЬ . Редкая , дорогая комплектация LIMITED / выпущена ограниченной партией . Кузов - ZVW51L-AHXHBA . Солон кожа темно серая со свело серым сочетанием . Сильно отличается - опциями и силовой установкой. Год выпуска в ПТС 2019 . Цвет темно серый мета лик. Колеса заводские R-17 . Стоит на учете в ГИБДД , я первый собственник . Нет ни каких ограничений . Долго писать . Покупателю могу отправить полную характеристику и опись комплектации на вашу электронную почту, показать видео сессию по WhatsApp .