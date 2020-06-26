Toyota Prius

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2019

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 2400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Тимашевск, Краснодарский край

Имя: Жданов Владимир Павлович

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

ЛЕВЫЙ РУЛЬ . Редкая , дорогая комплектация LIMITED / выпущена ограниченной партией . Кузов - ZVW51L-AHXHBA . Солон кожа темно серая со свело серым сочетанием . Сильно отличается - опциями и силовой установкой. Год выпуска в ПТС 2019 . Цвет темно серый мета лик. Колеса заводские R-17 . Стоит на учете в ГИБДД , я первый собственник . Нет ни каких ограничений . Долго писать . Покупателю могу отправить полную характеристику и опись комплектации на вашу электронную почту, показать видео сессию по WhatsApp .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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