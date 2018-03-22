Toyota Prius

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 920 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Toyota Prius-1.8 гибрид. Цвет белый перламутр. Комплектация полная “S”. Реальный аукционный лист 4В, В. Вся целая, состояние нового авто. Сел и поехал, без вложений.
Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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