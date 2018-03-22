Toyota Prius
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 920 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: гибрид
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Toyota Prius-1.8 гибрид. Цвет белый перламутр. Комплектация полная “S”. Реальный аукционный лист 4В, В. Вся целая, состояние нового авто. Сел и поехал, без вложений.
Небольшой торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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