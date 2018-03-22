Toyota Prius Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 130 тыс. км Цена: 920 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Toyota Prius-1.8 гибрид. Цвет белый перламутр. Комплектация полная “S”. Реальный аукционный лист 4В, В. Вся целая, состояние нового авто. Сел и поехал, без вложений.

Небольшой торг.