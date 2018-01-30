Toyota Prius
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 129 тыс. км
Цена: 745 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: гибрид
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Азов, Ростовская область
Имя: Андрей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
ПРОДАЮ ТОЙОТА ПРИУС.2010 Г .В ПРИГОНЯЛ ДЛЯ СЕБЯ В 2014 ГОДУ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ.Я ЕДИНСТВЕННЫЙ СОБСТВЕННИК И ХОЗЯИН В Р.Ф.ПТС СООТВЕТСТВЕННО ОРИГИНАЛ ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ.БЕРЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.МАШИНА В АВАРИЯХ НЕ УЧАСТВОВАЛА ,ЕСТЬ ЖИЗНЕННЫЕ КОЦКИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ МЕЛКАЯ ВМЯТИНКА КАМЕНЬ ОТСКОЧИЛ НА ТРАССЕ.БАМПЕРА КРАСИЛ ЗАДНИЙ БЫЛ ИЗНАЧАЛЬНО ПОЦАРАПАН А ПЕРЕДНИЙ В ТОМ ГОДУ ВОЛГА ПРИТЕРЛА.В ОСТАЛЬНОМ ВСЕ ЖЕЛЕЗО РОДНОЕ МОЖЕТЕ С ПРИБОРОМ ПРИЕХАТЬ ПРОВЕРИТЬ,ГОВОРЮ ВСЕ КАК ЕСТЬ.ЗАМЕНА МАСЛА КАЖДЫЕ 7000.БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЕЛЕНИЯ.РАСХОД ТОПЛИВА ОТ 3.7 ДО 6.5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИЛЯ ЕЗДЫ И ВРЕМЕНИ ГОДА.все плюсы и преимущества Приуса перечислять не буду, полно информации об этом в интернете .ЗВОНИТЕ ВСЕ РАССКАЖУ ЗА МАШИНУ НЕ СТЫДНО .ЭКСПЛУАТИРУЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.ПРОДАЮ НЕ СПЕША.ПЕРЕКУПЫ С НЕВМИНЯЕМЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ НЕ ЗВОНИТЕ.НЕ ТРАТЬТЕ СВОЕ И МОЕ ВРЕМЯ.ПРИЧИНА ПРОДАЖИ ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ НУЖНО АВТО ПОБОЛЬШЕ Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП. Комплект зимних шин в подарок. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО.ТОРГ У КАПОТА!
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