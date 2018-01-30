Toyota Prius Дата публикации: 24.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 129 тыс. км Цена: 745 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Азов, Ростовская область Имя: Андрей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

ПРОДАЮ ТОЙОТА ПРИУС.2010 Г .В ПРИГОНЯЛ ДЛЯ СЕБЯ В 2014 ГОДУ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ.Я ЕДИНСТВЕННЫЙ СОБСТВЕННИК И ХОЗЯИН В Р.Ф.ПТС СООТВЕТСТВЕННО ОРИГИНАЛ ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ.БЕРЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.МАШИНА В АВАРИЯХ НЕ УЧАСТВОВАЛА ,ЕСТЬ ЖИЗНЕННЫЕ КОЦКИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ МЕЛКАЯ ВМЯТИНКА КАМЕНЬ ОТСКОЧИЛ НА ТРАССЕ.БАМПЕРА КРАСИЛ ЗАДНИЙ БЫЛ ИЗНАЧАЛЬНО ПОЦАРАПАН А ПЕРЕДНИЙ В ТОМ ГОДУ ВОЛГА ПРИТЕРЛА.В ОСТАЛЬНОМ ВСЕ ЖЕЛЕЗО РОДНОЕ МОЖЕТЕ С ПРИБОРОМ ПРИЕХАТЬ ПРОВЕРИТЬ,ГОВОРЮ ВСЕ КАК ЕСТЬ.ЗАМЕНА МАСЛА КАЖДЫЕ 7000.БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЕЛЕНИЯ.РАСХОД ТОПЛИВА ОТ 3.7 ДО 6.5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИЛЯ ЕЗДЫ И ВРЕМЕНИ ГОДА.все плюсы и преимущества Приуса перечислять не буду, полно информации об этом в интернете .ЗВОНИТЕ ВСЕ РАССКАЖУ ЗА МАШИНУ НЕ СТЫДНО .ЭКСПЛУАТИРУЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.ПРОДАЮ НЕ СПЕША.ПЕРЕКУПЫ С НЕВМИНЯЕМЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ НЕ ЗВОНИТЕ.НЕ ТРАТЬТЕ СВОЕ И МОЕ ВРЕМЯ.ПРИЧИНА ПРОДАЖИ ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ НУЖНО АВТО ПОБОЛЬШЕ Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП. Комплект зимних шин в подарок. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО.ТОРГ У КАПОТА!