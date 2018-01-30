Toyota Prius

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 129 тыс. км

Цена: 745 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Азов, Ростовская область

Имя: Андрей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

ПРОДАЮ ТОЙОТА ПРИУС.2010 Г .В ПРИГОНЯЛ ДЛЯ СЕБЯ В 2014 ГОДУ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ.Я ЕДИНСТВЕННЫЙ СОБСТВЕННИК И ХОЗЯИН В Р.Ф.ПТС СООТВЕТСТВЕННО ОРИГИНАЛ ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ.БЕРЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.МАШИНА В АВАРИЯХ НЕ УЧАСТВОВАЛА ,ЕСТЬ ЖИЗНЕННЫЕ КОЦКИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ МЕЛКАЯ ВМЯТИНКА КАМЕНЬ ОТСКОЧИЛ НА ТРАССЕ.БАМПЕРА КРАСИЛ ЗАДНИЙ БЫЛ ИЗНАЧАЛЬНО ПОЦАРАПАН А ПЕРЕДНИЙ В ТОМ ГОДУ ВОЛГА ПРИТЕРЛА.В ОСТАЛЬНОМ ВСЕ ЖЕЛЕЗО РОДНОЕ МОЖЕТЕ С ПРИБОРОМ ПРИЕХАТЬ ПРОВЕРИТЬ,ГОВОРЮ ВСЕ КАК ЕСТЬ.ЗАМЕНА МАСЛА КАЖДЫЕ 7000.БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЕЛЕНИЯ.РАСХОД ТОПЛИВА ОТ 3.7 ДО 6.5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИЛЯ ЕЗДЫ И ВРЕМЕНИ ГОДА.все плюсы и преимущества Приуса перечислять не буду, полно информации об этом в интернете .ЗВОНИТЕ ВСЕ РАССКАЖУ ЗА МАШИНУ НЕ СТЫДНО .ЭКСПЛУАТИРУЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.ПРОДАЮ НЕ СПЕША.ПЕРЕКУПЫ С НЕВМИНЯЕМЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ НЕ ЗВОНИТЕ.НЕ ТРАТЬТЕ СВОЕ И МОЕ ВРЕМЯ.ПРИЧИНА ПРОДАЖИ ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ НУЖНО АВТО ПОБОЛЬШЕ Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП. Комплект зимних шин в подарок. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО.ТОРГ У КАПОТА!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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