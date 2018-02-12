Toyota Prius

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 84 тыс. км

Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Продам Toyota Prius в отличном состоянии без пробега по России. Комплектация S. Японец. Расход 5 л на 100 км. Магнитола с HDD, мультируль, задний дворник, камера заднего хода с траекторией, литьё. Весь в родной краске, в ДТП не участвовал. Ищет своего хозяина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Prius

Toyota Prius

Подержанная, пробег 232 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

380 тыс. руб.

Toyota Prius

Подержанная, пробег 87 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1000 тыс. руб.

Toyota Prius

Подержанная, пробег 199 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

325 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Prius

BMW 3

Подержанная, пробег 104 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

590 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

685 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 230 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

810 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале