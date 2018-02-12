Toyota Prius
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 84 тыс. км
Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Иван
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Описание
Продам Toyota Prius в отличном состоянии без пробега по России. Комплектация S. Японец. Расход 5 л на 100 км. Магнитола с HDD, мультируль, задний дворник, камера заднего хода с траекторией, литьё. Весь в родной краске, в ДТП не участвовал. Ищет своего хозяина.
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