Toyota Prius Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 84 тыс. км Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Описание

Продам Toyota Prius в отличном состоянии без пробега по России. Комплектация S. Японец. Расход 5 л на 100 км. Магнитола с HDD, мультируль, задний дворник, камера заднего хода с траекторией, литьё. Весь в родной краске, в ДТП не участвовал. Ищет своего хозяина.