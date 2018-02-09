Toyota Prius

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 232 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Машина куплена в 2007 г, прошита в Краснодаре у Сергея. Своевременное обслуживание (масло, колодки). Устранена болячка - поменял помпу охлаждения.
В салоне не курили. 11 лет верной службы, прошел сам 200 тыс. км. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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