Toyota Prius
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 232 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: гибрид
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
Машина куплена в 2007 г, прошита в Краснодаре у Сергея. Своевременное обслуживание (масло, колодки). Устранена болячка - поменял помпу охлаждения.
В салоне не курили. 11 лет верной службы, прошел сам 200 тыс. км. Обмен не интересует.
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