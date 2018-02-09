Toyota Prius Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 232 тыс. км Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Машина куплена в 2007 г, прошита в Краснодаре у Сергея. Своевременное обслуживание (масло, колодки). Устранена болячка - поменял помпу охлаждения.

В салоне не курили. 11 лет верной службы, прошел сам 200 тыс. км. Обмен не интересует.