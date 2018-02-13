Toyota Prius

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль куплен у официального дилера, сервисная книжка, ничего не ломалось и в ремонте не нуждается, делаю ТО у дилера, русское голосовое управление, машина общается по- русски, всё меню русское.
Комплектация полная, краска перламутр, салон светло серый, кожа. бампера покрасил, на лобовом стекле с пассажирской стороны есть трещина (мне не мешает). Расход 5-6 литров с кондиционером (зависит от стиля езды).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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