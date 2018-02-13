Toyota Prius Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 87 тыс. км Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль куплен у официального дилера, сервисная книжка, ничего не ломалось и в ремонте не нуждается, делаю ТО у дилера, русское голосовое управление, машина общается по- русски, всё меню русское.

Комплектация полная, краска перламутр, салон светло серый, кожа. бампера покрасил, на лобовом стекле с пассажирской стороны есть трещина (мне не мешает). Расход 5-6 литров с кондиционером (зависит от стиля езды).