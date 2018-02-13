Toyota Prius
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль куплен у официального дилера, сервисная книжка, ничего не ломалось и в ремонте не нуждается, делаю ТО у дилера, русское голосовое управление, машина общается по- русски, всё меню русское.
Комплектация полная, краска перламутр, салон светло серый, кожа. бампера покрасил, на лобовом стекле с пассажирской стороны есть трещина (мне не мешает). Расход 5-6 литров с кондиционером (зависит от стиля езды).
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.