Toyota Prius
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 560 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: гибрид
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Ковер багажника. Фирменные коврики салона. Машина прошла полное обслуживание по всем тех. параметрам. Полная замена всех жидкостей, фильтров и т. д. В России с 2013 г., один хозяин, два ключа. Возможен обмен на Тойоту Приус 30, с правым рулем не предлагать.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.