Toyota Prius

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 560 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Ковер багажника. Фирменные коврики салона. Машина прошла полное обслуживание по всем тех. параметрам. Полная замена всех жидкостей, фильтров и т. д. В России с 2013 г., один хозяин, два ключа. Возможен обмен на Тойоту Приус 30, с правым рулем не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Prius

Toyota Prius

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

920 тыс. руб.

Toyota Prius

Подержанная, пробег 129 тыс. км.
Ростовская область, Азов

745 тыс. руб.

Toyota Prius

Подержанная, пробег 84 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

770 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Prius

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 183 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

575 тыс. руб.

Audi A3

Подержанная, пробег 149 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

420 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

575 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале