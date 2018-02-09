Toyota Prius Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 70 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 160 тыс. км Цена: 560 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Ковер багажника. Фирменные коврики салона. Машина прошла полное обслуживание по всем тех. параметрам. Полная замена всех жидкостей, фильтров и т. д. В России с 2013 г., один хозяин, два ключа. Возможен обмен на Тойоту Приус 30, с правым рулем не предлагать.