Toyota Prius Дата публикации: 5.02.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 148 тыс. км Цена: 565 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Фиолетовый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном техническом состоянии. Аэродинамический обвес кузова. Эксклюзивный цвет, на солнце если смотреть прямо на автомобиль он синий, а немного под углом-фиолетовый. Эксклюзивные фары. Все Стекла, включая лобовое, заводские. Дорогая атермальная пленка (проходит по ГОСТу). Салон как новый. Масло мотюль, меняется каждые 5000 км. Расхода масла нет. ПТС оригинальный. Батарея в идеальном состоянии. Расход бензина по городу до 5 литров на 100 км.