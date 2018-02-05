Toyota Prius

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 148 тыс. км

Цена: 565 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Фиолетовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном техническом состоянии. Аэродинамический обвес кузова. Эксклюзивный цвет, на солнце если смотреть прямо на автомобиль он синий, а немного под углом-фиолетовый. Эксклюзивные фары. Все Стекла, включая лобовое, заводские. Дорогая атермальная пленка (проходит по ГОСТу). Салон как новый. Масло мотюль, меняется каждые 5000 км. Расхода масла нет. ПТС оригинальный. Батарея в идеальном состоянии. Расход бензина по городу до 5 литров на 100 км.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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