Toyota Prius
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 148 тыс. км
Цена: 565 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Фиолетовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в идеальном техническом состоянии. Аэродинамический обвес кузова. Эксклюзивный цвет, на солнце если смотреть прямо на автомобиль он синий, а немного под углом-фиолетовый. Эксклюзивные фары. Все Стекла, включая лобовое, заводские. Дорогая атермальная пленка (проходит по ГОСТу). Салон как новый. Масло мотюль, меняется каждые 5000 км. Расхода масла нет. ПТС оригинальный. Батарея в идеальном состоянии. Расход бензина по городу до 5 литров на 100 км.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.