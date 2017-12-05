Toyota Prius
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 825 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: гибрид
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Гибрид., 5 мест. Ни одной крашеной детали, даже бампера в заводской краске. Аукционная оценка 4. Установлена кнопка Эра- Глонасс.
Машину заказывал для себя, в ПТС я единственный хозяин. В РФ с августа 2017 г.
Поменял: масло в двигателе, масло в коробке, свечи. Поставил новую резину Nokian.
Комплектация S: 8 подушек, литые диски R16, кнопка СТАРТ- СТОП, TRC, антиюз, антибукс, система курсовой устойчивости, ветровики и туманки, мультируль, поворотники в зеркалах, камера заднего хода.
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