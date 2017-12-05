Toyota Prius Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 80 тыс. км Цена: 825 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Гибрид., 5 мест. Ни одной крашеной детали, даже бампера в заводской краске. Аукционная оценка 4. Установлена кнопка Эра- Глонасс.

Машину заказывал для себя, в ПТС я единственный хозяин. В РФ с августа 2017 г.

Поменял: масло в двигателе, масло в коробке, свечи. Поставил новую резину Nokian.

Комплектация S: 8 подушек, литые диски R16, кнопка СТАРТ- СТОП, TRC, антиюз, антибукс, система курсовой устойчивости, ветровики и туманки, мультируль, поворотники в зеркалах, камера заднего хода.