Toyota Premio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 399 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продаю прекрасный авто чисто японской сборки.Я 2 хозяин.В ДТП не участвовала,любые проверки за ваш счет,гарантирую что машина целая по кругу.Обслуживал всегда во время.Остальные вопросы по телефону. Машина реально живая. Торга нет. Приедте все поймете.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Toyota Premio

Toyota Premio

Подержанная, пробег 198 тыс. км.
Краснодарский край, Геленджик

437 тыс. руб.

Авто, похожие на Toyota Premio

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 187 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

435 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 101 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

350 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 217 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

350 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале