Toyota Premio Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 180 тыс. км Цена: 399 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продаю прекрасный авто чисто японской сборки.Я 2 хозяин.В ДТП не участвовала,любые проверки за ваш счет,гарантирую что машина целая по кругу.Обслуживал всегда во время.Остальные вопросы по телефону. Машина реально живая. Торга нет. Приедте все поймете.