Toyota Premio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 399 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Продаю прекрасный авто чисто японской сборки.Я 2 хозяин.В ДТП не участвовала,любые проверки за ваш счет,гарантирую что машина целая по кругу.Обслуживал всегда во время.Остальные вопросы по телефону. Машина реально живая. Торга нет. Приедте все поймете.
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