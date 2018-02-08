Toyota Platz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 275 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Людмила
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Электростеклоподъёмники: передние и задние
Описание
Хороший экономичный авто, в собственности 7 лет, расходники менялись вовремя, есть автозапуск с обратной связью, колеса новые.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter