Toyota Platz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 275 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Людмила

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Хороший экономичный авто, в собственности 7 лет, расходники менялись вовремя, есть автозапуск с обратной связью, колеса новые.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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