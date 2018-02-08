Toyota Platz Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 275 тыс. км Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Людмила Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Хороший экономичный авто, в собственности 7 лет, расходники менялись вовремя, есть автозапуск с обратной связью, колеса новые.