Toyota Platz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 299,999 тыс. км
Цена: 199 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Влад
Описание
Японское качество! Никогда не подведет! В хорошем состоянии,масло фильтр свечи новые! Новый аккумулятор! Ходовая не гремит! Салон чистый !кондиционер рабочий заправленный! Печка дует хорошо!эктрика вся рабочая! Сигнализация ! Музыка магнитола "пионер" колонки овалы "sony" Кузов ценый(на копоте одна коцка,и фара задняя треснута) новое лобовое! Автомат не пинает! Машина очень резвая не путайте с литровым !Купите не пожалеете! Торг на месте с реальным покупателем!
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