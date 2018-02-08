Toyota Platz Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 299,999 тыс. км Цена: 199 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Влад Телефон:

Описание

Японское качество! Никогда не подведет! В хорошем состоянии,масло фильтр свечи новые! Новый аккумулятор! Ходовая не гремит! Салон чистый !кондиционер рабочий заправленный! Печка дует хорошо!эктрика вся рабочая! Сигнализация ! Музыка магнитола "пионер" колонки овалы "sony" Кузов ценый(на копоте одна коцка,и фара задняя треснута) новое лобовое! Автомат не пинает! Машина очень резвая не путайте с литровым !Купите не пожалеете! Торг на месте с реальным покупателем!