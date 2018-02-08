Toyota Platz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 299,999 тыс. км

Цена: 199 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Влад

Телефон:

Описание

Японское качество! Никогда не подведет! В хорошем состоянии,масло фильтр свечи новые! Новый аккумулятор! Ходовая не гремит! Салон чистый !кондиционер рабочий заправленный! Печка дует хорошо!эктрика вся рабочая! Сигнализация ! Музыка магнитола "пионер" колонки овалы "sony" Кузов ценый(на копоте одна коцка,и фара задняя треснута) новое лобовое! Автомат не пинает! Машина очень резвая не путайте с литровым !Купите не пожалеете! Торг на месте с реальным покупателем!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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