Toyota Platz

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 213 тыс. км

Цена: 213 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В очень хорошем состоянии, полный привод, 4 электро стеклоподъёмника, центральный замок, сигнализация, масло не ест, коробка не питает, музыка СД, МП3. Возможен обмен, советский автопром не предлагать, предлагайте варианты. Перекупам мимо. ПТС оригинал, торг минимальный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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