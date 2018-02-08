Toyota Platz Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 213 тыс. км Цена: 213 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В очень хорошем состоянии, полный привод, 4 электро стеклоподъёмника, центральный замок, сигнализация, масло не ест, коробка не питает, музыка СД, МП3. Возможен обмен, советский автопром не предлагать, предлагайте варианты. Перекупам мимо. ПТС оригинал, торг минимальный.