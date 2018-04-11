Toyota Passo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 54,5 тыс. км
Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Светло-серый
Информация о владельце
Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край
Имя: Инна
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Тонировка стёкол
Электропривод зеркал
Описание
Надежный, удобный автомобиль, негабаритный и шустрый. При этом вместительные салон и багажник. Очень экономичный - расход бензина, страховка и налог на него будут незначительные. Техническое состояние очень хорошее. Своевременное ТО. Поменены свечи зажигания и аккумулятор. Надежная сигнализация с автозапуском Pandora. Салон чистый и не прокуренный. Кондиционер работает.
Ветровики, ECO- Режим, abs, airbag, регулировка фар и зеркал, родная тонировка задних стекол. Стекло лобовое родное, без сколов и трещин.
Есть небольшие недочеты по кузову - видно на фото, на работу авто никак не влияют. Пробег по РФ небольшой, привезен из Японии в ноябре 2015 года, приобретен с авторынка в марте 2016, в России одна хозяйка. ПТС оригинал. Торг возможен у капота. Вопросы по телефону.
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