Toyota Passo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 54,5 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Светло-серый

Информация о владельце

Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край

Имя: Инна

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Тонировка стёкол

Электропривод зеркал

Описание

Надежный, удобный автомобиль, негабаритный и шустрый. При этом вместительные салон и багажник. Очень экономичный - расход бензина, страховка и налог на него будут незначительные. Техническое состояние очень хорошее. Своевременное ТО. Поменены свечи зажигания и аккумулятор. Надежная сигнализация с автозапуском Pandora. Салон чистый и не прокуренный. Кондиционер работает.
Ветровики, ECO- Режим, abs, airbag, регулировка фар и зеркал, родная тонировка задних стекол. Стекло лобовое родное, без сколов и трещин.
Есть небольшие недочеты по кузову - видно на фото, на работу авто никак не влияют. Пробег по РФ небольшой, привезен из Японии в ноябре 2015 года, приобретен с авторынка в марте 2016, в России одна хозяйка. ПТС оригинал. Торг возможен у капота. Вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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