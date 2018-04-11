Toyota Passo Дата публикации: 2.06.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 54,5 тыс. км Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Светло-серый Информация о владельце Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край Имя: Инна Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Тонировка стёкол Электропривод зеркал

Описание

Надежный, удобный автомобиль, негабаритный и шустрый. При этом вместительные салон и багажник. Очень экономичный - расход бензина, страховка и налог на него будут незначительные. Техническое состояние очень хорошее. Своевременное ТО. Поменены свечи зажигания и аккумулятор. Надежная сигнализация с автозапуском Pandora. Салон чистый и не прокуренный. Кондиционер работает.

Ветровики, ECO- Режим, abs, airbag, регулировка фар и зеркал, родная тонировка задних стекол. Стекло лобовое родное, без сколов и трещин.

Есть небольшие недочеты по кузову - видно на фото, на работу авто никак не влияют. Пробег по РФ небольшой, привезен из Японии в ноябре 2015 года, приобретен с авторынка в марте 2016, в России одна хозяйка. ПТС оригинал. Торг возможен у капота. Вопросы по телефону.