Toyota Passo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в отличном состояние. Без ДТП. Чистый салон. Без вложений. Новая резина.
Шустрый. Автомат не вариатор. 4 электроподъемника. Кондиционер. Музыка. Работает как часики. Не пожалеете. Один владелец в РФ. В подарок неограниченная страховка.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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