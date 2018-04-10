Toyota Passo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Авто в отличном состояние. Без ДТП. Чистый салон. Без вложений. Новая резина.
Шустрый. Автомат не вариатор. 4 электроподъемника. Кондиционер. Музыка. Работает как часики. Не пожалеете. Один владелец в РФ. В подарок неограниченная страховка.
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