Toyota Passo Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 130 тыс. км Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в отличном состояние. Без ДТП. Чистый салон. Без вложений. Новая резина.

Шустрый. Автомат не вариатор. 4 электроподъемника. Кондиционер. Музыка. Работает как часики. Не пожалеете. Один владелец в РФ. В подарок неограниченная страховка.