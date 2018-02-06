Toyota Passo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 81 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Чистый японец! Вариатор, усилитель руля , BAS, SRS, ABS, ПЭП: Эл. стекло- подъёмники(ВСЕ), блокировка стёкол и дверей, регулировка руля, Автомагнитола Sony XAV-65 (ЖК сенсорный экран 6, 2 дюйма)+ 4 колонки, центральный замок, салон- трансформер бежевого цвета, - удобен и комфортен, складная спинка заднего сидения, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, корректор фар, летняя резина, эл. настройка и складывания зеркал, заводская тонировка, ветровички, камера заднего хода.
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