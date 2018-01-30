Toyota Passo Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 83 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 210 тыс. км Цена: 229 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии, абсолютно без вложений, новый АКБ, новая резина лето, без ключевой доступ, камера заднего вида, ионизатор. Коробка, двигатель, ходовая на отлично. Почти в родной краске. Посмотреть в любое удобное для вас время в Славянск-на-Кубани. Торг.