Toyota Passo

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 229 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном состоянии, абсолютно без вложений, новый АКБ, новая резина лето, без ключевой доступ, камера заднего вида, ионизатор. Коробка, двигатель, ходовая на отлично. Почти в родной краске. Посмотреть в любое удобное для вас время в Славянск-на-Кубани. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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