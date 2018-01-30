Toyota Passo
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 229 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В отличном состоянии, абсолютно без вложений, новый АКБ, новая резина лето, без ключевой доступ, камера заднего вида, ионизатор. Коробка, двигатель, ходовая на отлично. Почти в родной краске. Посмотреть в любое удобное для вас время в Славянск-на-Кубани. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.