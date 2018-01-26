Toyota Opa
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 195 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина без проблем. Двигатель цепной, не дымит, работает ровно. Коробка не пинается. По ходовой ничего не стучит и не хрустит. Всегда всё вовремя обслуживалось. Установлена сигнализация с автозапуском. Хорошая зимняя резина Dunlop. Хорошая музыка. ПТС оригинал, машина местная. Реальному покупателю торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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