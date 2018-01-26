Toyota Opa

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 195 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина без проблем. Двигатель цепной, не дымит, работает ровно. Коробка не пинается. По ходовой ничего не стучит и не хрустит. Всегда всё вовремя обслуживалось. Установлена сигнализация с автозапуском. Хорошая зимняя резина Dunlop. Хорошая музыка. ПТС оригинал, машина местная. Реальному покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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