Toyota Opa Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 195 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина без проблем. Двигатель цепной, не дымит, работает ровно. Коробка не пинается. По ходовой ничего не стучит и не хрустит. Всегда всё вовремя обслуживалось. Установлена сигнализация с автозапуском. Хорошая зимняя резина Dunlop. Хорошая музыка. ПТС оригинал, машина местная. Реальному покупателю торг.