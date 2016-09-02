Toyota Noah

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 45 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Без пробега по России. Состояние нового автомобиля. Салон темного цвета (влага отталкивающая ткань). ПЭП. Электро двери, доводчики дверей. Камера парковки (задним ходом), (парковка параллельно обочины). Противотуманные фары, Эл. усилитель руля, (серво руль, мульти руль, регулировка в 2-х плоскостях), 4 AIRBAG, раздельный климат-контроль, CD, DVD, MP3, HDD (встроенная память).
Ветровики, литые диски, зимняя резина R-16 (205*60*16), передние дисковые тормоза, ABS всех колес. Новый кузов с 2014 года, новая модель двигателя (VALMATIK), (цепь). Бак 65 л., расход топлива на 100 км, 10 л., город, 7л., трасса.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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