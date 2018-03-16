Toyota Matrix Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 123 тыс. км Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Отличное состояние, ПТС оригинал, два комплекта колёс на дисках, новая резина (зима и лето), полностью обслужен, в заводской краске, чистый, ухоженный авто, два ключа, лобовое стекло заводское без трещин и сколов.