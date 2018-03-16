Toyota Matrix
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 123 тыс. км
Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Отличное состояние, ПТС оригинал, два комплекта колёс на дисках, новая резина (зима и лето), полностью обслужен, в заводской краске, чистый, ухоженный авто, два ключа, лобовое стекло заводское без трещин и сколов.
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