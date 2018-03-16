Toyota Matrix

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 123 тыс. км

Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Отличное состояние, ПТС оригинал, два комплекта колёс на дисках, новая резина (зима и лето), полностью обслужен, в заводской краске, чистый, ухоженный авто, два ключа, лобовое стекло заводское без трещин и сколов.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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