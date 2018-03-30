Toyota Mark II

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 308 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Тимашевск, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Продаю Марка в отличном состоянии, не ржавый не гнилой даже не царапаный. Заменены все масла, ремни, все новое, по тех части тоже очень много вложено, почти вся ходовка перебрана. Авто готово к любым поездкам, хоть обратно в Японию. Ничего не скрипит не гремит, АКПП не пинает, мотор в порядке, приедете убедитесь. СМС не читаю не пишите, торг у капота и только. Можно обмен на дешевле, с вашей доплатой, только не хлам.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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