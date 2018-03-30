Toyota Mark II
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 308 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Тимашевск, Краснодарский край
Имя: Владимир
Описание
Продаю Марка в отличном состоянии, не ржавый не гнилой даже не царапаный. Заменены все масла, ремни, все новое, по тех части тоже очень много вложено, почти вся ходовка перебрана. Авто готово к любым поездкам, хоть обратно в Японию. Ничего не скрипит не гремит, АКПП не пинает, мотор в порядке, приедете убедитесь. СМС не читаю не пишите, торг у капота и только. Можно обмен на дешевле, с вашей доплатой, только не хлам.
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