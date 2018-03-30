Toyota Mark II Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 170 тыс. км Цена: 308 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Тимашевск, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Продаю Марка в отличном состоянии, не ржавый не гнилой даже не царапаный. Заменены все масла, ремни, все новое, по тех части тоже очень много вложено, почти вся ходовка перебрана. Авто готово к любым поездкам, хоть обратно в Японию. Ничего не скрипит не гремит, АКПП не пинает, мотор в порядке, приедете убедитесь. СМС не читаю не пишите, торг у капота и только. Можно обмен на дешевле, с вашей доплатой, только не хлам.