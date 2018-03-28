Toyota Mark II
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Александр Сергеевич
Комплектация
А также
Электропривод зеркал
Описание
1jzgte, сингл т3/4(давление 1.2), запилены каналы бошки, выхлоп апекси 80, р154меха(перебрал в идеал летом), насос гтр32, фронт кулер, мозг майнс мт (отсечек нет). Не пила, не конструктор. Полный свап до болтика в салоне, в ПТС 136лс, обвесы, радиатор койе латунь, блока торсен, магнитофон сони xav 65(dvd,mp3), Камера заднего вида, датчики буста, тем.воды и масла, давление масла. Салон в порядке(приборка оптитрон 100). Цвет 3r9, чёрный ночью и в тени, на солнце фиолетовый. Колеса р18,Новые подушки редуктора, АБС, трк все работает... вроде все перечислил. Продажа в связи со сменой работы, автомобиль второй куплен на каждый день. Нужды большой Продать этот нет, поэтому такая цена. Машина едет достойно. Стоит все с турика и рейка и тормоза, и подрамник абсолютно все(от двушки только кузов). Бампер требует ремонта и Пороги, не критично езжу каждый день.снимать ничего не буду, поверьте лучше взять готовое чем потом искать ту же блоку за 30 тыс или мозги. Машина в моих руках 5 лет
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