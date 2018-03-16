Toyota Mark II

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Варениковская, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Хороший, живой Марк! Все кости целые, да красился машина не новая, серьезных повреждений кузова не было что редкость, потому что мало их таких осталось, двигатель на твердую 5 вчера заменил масло, лью только синтетику и не меньше 95 бензина, средний расход смешанный 12 литров по трассе не наваливая больше 110 и в 9 вписывался, стоит сигнализация с автозапуском, по комплектации думаю можно не говорить... О комфорте и множестве разных фишек маркообразных и так все знают. По документам всё ровно на учет встает без проблем. Есть недочеты по ходовой на это скину. Возможен обмен только на задний привод с двигателем не менее 2.5 л.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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