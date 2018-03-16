Toyota Mark II Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 280 тыс. км Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Варениковская, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Хороший, живой Марк! Все кости целые, да красился машина не новая, серьезных повреждений кузова не было что редкость, потому что мало их таких осталось, двигатель на твердую 5 вчера заменил масло, лью только синтетику и не меньше 95 бензина, средний расход смешанный 12 литров по трассе не наваливая больше 110 и в 9 вписывался, стоит сигнализация с автозапуском, по комплектации думаю можно не говорить... О комфорте и множестве разных фишек маркообразных и так все знают. По документам всё ровно на учет встает без проблем. Есть недочеты по ходовой на это скину. Возможен обмен только на задний привод с двигателем не менее 2.5 л.