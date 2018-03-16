Toyota Mark II
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 280 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Варениковская, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
Хороший, живой Марк! Все кости целые, да красился машина не новая, серьезных повреждений кузова не было что редкость, потому что мало их таких осталось, двигатель на твердую 5 вчера заменил масло, лью только синтетику и не меньше 95 бензина, средний расход смешанный 12 литров по трассе не наваливая больше 110 и в 9 вписывался, стоит сигнализация с автозапуском, по комплектации думаю можно не говорить... О комфорте и множестве разных фишек маркообразных и так все знают. По документам всё ровно на учет встает без проблем. Есть недочеты по ходовой на это скину. Возможен обмен только на задний привод с двигателем не менее 2.5 л.
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