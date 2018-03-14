Toyota Mark II Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 230 тыс. км Цена: 415 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Продаю Toyota Mark ll Blit. В хорошем состоянии, кузов ровный, рыжиков нет, полностью обработан RESTOR FX (восстановление ЛКП) блестит как будто только что с конвейера. Ходовка и АККП в отличном состоянии. По электроники работает все что должно работать, Доводчик двери багажника. Идеальное состояние салона. Установлено газовое оборудование 4ого поколение. Два комплекта резины.

Все интересующие вопросы по телефону. Разумный торг при осмотре.