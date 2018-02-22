Toyota Mark II
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1991
Пробег: 238 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вячеслав
Телефон:
Описание
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