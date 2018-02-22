Toyota Mark II

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1991

Пробег: 238 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вячеслав

Телефон:

Описание

ДВС 1G-GZE компрессор 180 лошадей в ПТС 130 диски r17 тюнинг кузова аэрография салона автозапуск.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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