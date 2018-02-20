Toyota Mark II Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 160 тыс. км Цена: 327 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам очень хорошего, ухоженного марка, в ДТП не учавствовал, все железо заводское, ничего не тянулось, не ровнялось, по зазорам все впорядке, шпатлы на авто не обнаруженно. ПТС оригинал 25 таможня - 3 владельца (место в ПТС еще имеется), в документах указано 140 лошадей, по факту 230. А теперь подробнее о моторе, сделан качественный свап на знаменитый культовый двигатель миллионник 2JZ- GE VVT- I, мотор в идеальном состоянии, масло синтетика (не жрет ни грамма), работает отлично без каких либо вибраций и провалов, акпп работает прекрасно, не пинает, не толкает, не затягивает (все контрактное с минимальным пробегом), кондиционер работает прекрасно, все сделанно граммотно без каких либо скруток, все было перекинуто свап комплектом, все режимы, все работает, по ходовке частично на полиуретане (точка опоры), нужно только поменять рулевой карданчик (цена вопроса 700-1200р), в остальном ходовая взбитая и ухоженная, колеса вкруг R-18 8JJ ET40 красивый дип, резина не плохая,сезон еще откатает. Салон сохранился отлично, не затерт, не прокурен, не подран, каждая кнопочка работает в штатном режиме, так же установлены LED лампы головного света, светят очень хорошо, стекла все заводские даже лобовое. Документы в полном порядке, завезен в 2003 году под полную пошлину. Торг уместен строго у капота автомобиля.