Toyota Mark II Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 231 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 290 тыс. км Цена: 490 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Без вложений. Комплектация ir-s( чёрный салон). За машиной всегда ухаживали и улучшали . Стоит хорошая музыка , Диски r18, обвесы в круг. Цвет очень интересный, нужно смотреть в живую( цвет состоит из 3 компонентов) . Причина покраски-личная прихоть. Интересующие вас вопросы по телефону или what’sApp. (Звонки и смс до 23ч). Торг уместен.