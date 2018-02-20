Toyota Mark II

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 290 тыс. км

Цена: 490 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Без вложений. Комплектация ir-s( чёрный салон). За машиной всегда ухаживали и улучшали . Стоит хорошая музыка , Диски r18, обвесы в круг. Цвет очень интересный, нужно смотреть в живую( цвет состоит из 3 компонентов) . Причина покраски-личная прихоть. Интересующие вас вопросы по телефону или what’sApp. (Звонки и смс до 23ч). Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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