Toyota Mark II
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 290 тыс. км
Цена: 490 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Без вложений. Комплектация ir-s( чёрный салон). За машиной всегда ухаживали и улучшали . Стоит хорошая музыка , Диски r18, обвесы в круг. Цвет очень интересный, нужно смотреть в живую( цвет состоит из 3 компонентов) . Причина покраски-личная прихоть. Интересующие вас вопросы по телефону или what’sApp. (Звонки и смс до 23ч). Торг уместен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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