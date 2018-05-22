Toyota Land Cruiser Prado Дата публикации: 30.05.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 105,85 тыс. км Цена: 1800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Информация о владельце Город Сочи, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (862) 264-77-77

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.