Toyota Land Cruiser Prado

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Григорий

Телефон:

Описание

Продаю живой LCP. Чистый японец. Все работает. Стоит контрактный дв с пробегом 150-200 тыщ. Два акамулятора, две печки, подагрев дв. - Зимний вариант! Автомат работает исправно! Все доки в полном порядке. Не конструктор не распил. Учёт Сочи Краснодарский край. Возможен торг! Перекупаем и салонам просьба не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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