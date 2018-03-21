Toyota Land Cruiser Prado Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1995 Пробег: 250 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Григорий Телефон:

Описание

Продаю живой LCP. Чистый японец. Все работает. Стоит контрактный дв с пробегом 150-200 тыщ. Два акамулятора, две печки, подагрев дв. - Зимний вариант! Автомат работает исправно! Все доки в полном порядке. Не конструктор не распил. Учёт Сочи Краснодарский край. Возможен торг! Перекупаем и салонам просьба не беспокоить.