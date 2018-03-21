Toyota Land Cruiser Prado
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Григорий
Описание
Продаю живой LCP. Чистый японец. Все работает. Стоит контрактный дв с пробегом 150-200 тыщ. Два акамулятора, две печки, подагрев дв. - Зимний вариант! Автомат работает исправно! Все доки в полном порядке. Не конструктор не распил. Учёт Сочи Краснодарский край. Возможен торг! Перекупаем и салонам просьба не беспокоить.
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