Toyota Land Cruiser Prado

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 154 тыс. км

Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Мелик

Телефон:

Описание

В идеальном состоянии. 7 мест. Вложение не требуется. Место осмотра в Адлере.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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