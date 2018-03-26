Toyota Land Cruiser Prado Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 154 тыс. км Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Мелик Телефон:

Описание

В идеальном состоянии. 7 мест. Вложение не требуется. Место осмотра в Адлере.