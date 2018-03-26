Toyota Land Cruiser Prado
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 154 тыс. км
Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Мелик
Описание
В идеальном состоянии. 7 мест. Вложение не требуется. Место осмотра в Адлере.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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