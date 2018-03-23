Продаёт частное лицо. Отличное состояние. Срочная продажа. Произведена Вибро-шумоизоляция, установлена акустика от Lexus (mark levinson). Родную решетку радиатора отдам в подарок.

Имя: Вера

Цена: 1425 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2010

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