Toyota Land Cruiser Prado

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 139 тыс. км

Цена: 1425 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вера

Телефон:

Описание

Продаёт частное лицо. Отличное состояние. Срочная продажа. Произведена Вибро-шумоизоляция, установлена акустика от Lexus (mark levinson). Родную решетку радиатора отдам в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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