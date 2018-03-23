Toyota Land Cruiser Prado
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 139 тыс. км
Цена: 1425 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вера
Описание
Продаёт частное лицо. Отличное состояние. Срочная продажа. Произведена Вибро-шумоизоляция, установлена акустика от Lexus (mark levinson). Родную решетку радиатора отдам в подарок.
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