Toyota Land Cruiser Prado Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 98,1 тыс. км Цена: 2330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Покупался у офицального дилера в Ключ-Авто там же и обслуживался все Т.О. по регламенту есть сервисная книжка. Комплектация "Престиж". По кузову замечаний нет весь в родной краске. Все стёкла родные. Салон чистый, не затертый и не прокуренный. Всё время в одних руках. Разумный торг у авто.