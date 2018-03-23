Toyota Land Cruiser Prado
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 98,1 тыс. км
Цена: 2330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Покупался у офицального дилера в Ключ-Авто там же и обслуживался все Т.О. по регламенту есть сервисная книжка. Комплектация "Престиж". По кузову замечаний нет весь в родной краске. Все стёкла родные. Салон чистый, не затертый и не прокуренный. Всё время в одних руках. Разумный торг у авто.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 12,817 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
2999 тыс. руб.
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 36,175 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
2670 тыс. руб.
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
1280 тыс. руб.
Авто, похожие на Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 36,175 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар