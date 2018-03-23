Toyota Land Cruiser Prado

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 98,1 тыс. км

Цена: 2330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Покупался у офицального дилера в Ключ-Авто там же и обслуживался все Т.О. по регламенту есть сервисная книжка. Комплектация "Престиж". По кузову замечаний нет весь в родной краске. Все стёкла родные. Салон чистый, не затертый и не прокуренный. Всё время в одних руках. Разумный торг у авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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