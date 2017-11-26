Toyota Land Cruiser Prado
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 94,542 тыс. км
Цена: 1900 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Черный
Информация о владельце
|Город
|Аксай, Волгоградская область
|Имя
|Телефон
|+7 (863) 309-14-24
Описание
Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, максимальная комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 55 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
2400 тыс. руб.
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 19,98 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
2780 тыс. руб.
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 296,998 тыс. км.
Волгоградская область, Аксай
1145 тыс. руб.
Авто, похожие на Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 161,908 тыс. км.
Волгоградская область, Аксай