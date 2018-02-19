Toyota Land Cruiser Prado

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 212 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно! 2005 г. Пробег 212000 км., 4 л., бензин. Не битая. Кого заинтересует - пишите, звоните, приезжайте, смотрите. Обмен не интересен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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