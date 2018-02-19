Toyota Land Cruiser Prado
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 212 тыс. км
Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Срочно! 2005 г. Пробег 212000 км., 4 л., бензин. Не битая. Кого заинтересует - пишите, звоните, приезжайте, смотрите. Обмен не интересен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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