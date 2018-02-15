Toyota Land Cruiser Prado
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 22 тыс. км
Цена: 3050 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль эксплуатирован аккуратно по асфальту . Без аварии. Вложено доп оборудования на 150000 рублей. Комплектация Стайл очень красивая.На днях проходил первый ТО у официального дилера.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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