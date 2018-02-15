Toyota Land Cruiser Prado Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 22 тыс. км Цена: 3050 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль эксплуатирован аккуратно по асфальту . Без аварии. Вложено доп оборудования на 150000 рублей. Комплектация Стайл очень красивая.На днях проходил первый ТО у официального дилера.