Toyota Land Cruiser Prado Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 37

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 102 тыс. км Цена: 1799,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Новотитаровская, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

LC Prado 150, дизель 3.0, 173 л.с., 7 мест, выпуск 12.2009,куплен в 2011, фактически-я один хозяин (по ПТС 2).Полная комплектация,не бит, крашеных деталей нет! Семейный авто, пробег родной, все ТО по регламенту, включая ТО-80. Бежевая кожа, трёхзонный климатконтроль, подогрев сидений, память сидений, первый и третий ряд с электроприводом, камеры, навигация, мониторы в подголовниках, холодильник в подлокотнике, пороги и задние фонари а-ля Лексус (родные могу отдать в подарок), комплект зимней 18" и летней 18" резины, комплект зимних и летних ковриков, каждый сезон-обработка жидким стеклом. Два бака-150 литров. Пневмоподвеска, регулируемые амортизаторы. Люк. Обмен не нужен-заказал новый автомобиль! За автомобиль не стыдно! Торг-у автомобиля, реальному покупателю.