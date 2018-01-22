Toyota Land Cruiser Prado
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 81 тыс. км
Цена: 1680 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Один хозяин, состояние отличное.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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