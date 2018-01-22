Toyota Land Cruiser Prado

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 81 тыс. км

Цена: 1680 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Один хозяин, состояние отличное.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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