Toyota Land Cruiser Prado Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 148 тыс. км Цена: 1520 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Два хозяина, ПТС оригинал, комплект ключей, произведено большое ТО (замена масел в АКПП, ДВС, мостах, раздатке, все сайленблоки, втулки, стойки стабилизаторов, пневмо), новая резина, вложений не требует, оч. хорошее техн. состояние! Возможен обмен на авто дешевле.