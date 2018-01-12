Toyota Land Cruiser Prado

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 148 тыс. км

Цена: 1520 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Два хозяина, ПТС оригинал, комплект ключей, произведено большое ТО (замена масел в АКПП, ДВС, мостах, раздатке, все сайленблоки, втулки, стойки стабилизаторов, пневмо), новая резина, вложений не требует, оч. хорошее техн. состояние! Возможен обмен на авто дешевле.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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