Toyota Land Cruiser Prado
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 148 тыс. км
Цена: 1520 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Два хозяина, ПТС оригинал, комплект ключей, произведено большое ТО (замена масел в АКПП, ДВС, мостах, раздатке, все сайленблоки, втулки, стойки стабилизаторов, пневмо), новая резина, вложений не требует, оч. хорошее техн. состояние! Возможен обмен на авто дешевле.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 127 тыс. км.
Краснодарский край, Белореченск
1690 тыс. руб.
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Краснодарский край, Тимашевск
2100 тыс. руб.
Авто, похожие на Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 127 тыс. км.
Краснодарский край, Белореченск